Si sono concluse le partite di Europa e Conference League con fischio d'inizio alle 18.45. Vittoria pesante dell'Atalanta sul campo dello Sporting: 2-1 il risultato finale, in rete per la Dea Scalvini e Ruggeri. Roma e Fiorentina saranno impegnate alle 21 rispettivamente contro Servette e Ferencvaros. Tra i match spicca la sfida tra il Marsiglia di Gattuso e il Brighton di De Zerbi: finisce 2-2, con gli inglesi capace di rimontare da un passivo di 2-0. Correa in campo 62 minuti.

I risultati di Europa League:

AEK-Ajax 1-1Aris-Rangers 2-1Betis-Sparta Praga 2-1Friburgo-West Ham 1-2Marsiglia-Brighton 2-2Rakow-Sturm Graz 0-1Sporting-Atalanta 1-2TSC-Olympiakos 2-2

Astana-Plzen 1-2

Besiktas-Lugano 2-3

Bodo/Glimt-Club Brugge 0-1

Breidablik-Zorya 0-1

FC Ballkani-Dinamo Zagabria 2-0

Gent-M.Tel Aviv 2-0

Klaksvik-Lilla 0-0

O.Ljubljana-Slovan Bratislava 0-1