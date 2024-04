Momento magico per l'Atalanta che continua a inanellare ottimi risultati. Quello di stasera è un traguardo rilevante: il 4-1 alla Fiorentina vale la finale di Coppa Italia contro la Juventus. La Dea si scatena con Koopmeiners che sblocca subito il punteggio; nella ripresa Martinez Quarta pareggia i conti; Scamacca in rovesciata fa 2-1, c'è anche il tempo per le marcature di Lookman e Pasalic, che mandano in visibilio il pubblico bergamasco.