Inter-Milan vista anche da Palazzo Marino. Sky Sport intercetta l'assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva, che racconta le sue sensazioni in vista della sfida di Champions League: "Sarà una grande gioia vedere la nostra città in finale di Champions League, vedremo poi con che colori. A livello politico diciamo che Milano ha sempre una vita intensa. Poi speriamo di diventare sempre più capitale nello sport: l'Olimpia Milano è nei playoff di pallacanestro, la Vero Volley Milano si è giocata lo Scudetto nella pallavolo femminile, in estate avremo anche i Mondiali di scherma. Non ho dormito molto ma sono carica per stasera: sono milanista con un padre follemente interista così come mio fratello, saremo separati per non litigare in pubblico.

Però penso che Milano abbia già vinto perché una semifinale così non la vedevamo da anni, è sicuramente una vittoria dopo anni un po' fiacchi. Siamo una città che si riempie anche nei fine settimana per i tanti eventi, questa cosa ci riempie d'orgoglio. Stadio nuovo? Milano guarda al futuro e non può fare a meno di ascoltare due club che chiedono un nuovo impianto. Il processo è lungo, con tanti interlocutori e tanti passaggi, ma bisogna andare avanti nel sentire le squadre e nel scegliere l'area corretta. Che spero sia San Siro, il quartiere dello sport di Milano".