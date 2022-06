Un gol, un assist, un trofeo. Anche la Uefa celebra i numeri di Lautaro Martinez che ancora una volta si rivela decisivo con la sua Argentina. Seleccion che, trascinata dal suo numero 22, non può che omaggiare l'ennesima grande prestazione dell'attaccante di Bahia Blanca utilizza un giro di parole all'italiana: "Questo toro ha molto calcio" si legge in un Tweet dell'Albiceleste, dove gli argentini utilizzano appositamente la parola 'calcio' come a sottintendere "questo toro ha le ossa forti e fa gol e assist alla Nazionale Italiana", giocando sul fatto che col termine calcio si identifica il campionato italiano nel resto del mondo.