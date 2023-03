Intercettato da "Le Iene", Marco Serra ha fornito la sua versione dei fatti su quanto accaduto a bordocampo durante Cremonese-Roma tra lui e José Mourinho, poi espulso per proteste - proprio su sua segnalazione - dall'arbitro Marco Piccinini: "Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho", si è difeso il fischietto di Torino parlando con l'inviato Filippo Roma. Prima di negare di aver pronunciato la frase 'ti stanno prendendo tutti per il c…, vai casa, vai a casa': "Non ho detto quelle parole, lì ho detto un'altra cosa.