Fabio Capello, interpellato dai colleghi de Il Mattino, si è espresso sulla lotta Scudetto: "Il Napoli ha tutte le potenzialità per ripetersi. Ma favorito non direi, quest’anno ci sono 4 squadre attrezzate bene, partite meglio e non c’è più quel distacco abissale tra gli azzurri e gli altri che esisteva nello scorso torneo", ha concluso.