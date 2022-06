A fine mercato, l'Inter metterà a disposizione di Simone Inzaghi un reparto offensivo allargato e variegato composto da ben cinque elementi. Ne è convinto l'operatore di mercato Matteo Materazzi: "Lukaku è un grandissimo giocatore, è stata una grande operazione. E sarà un’arma in più per i nerazzurri e per Simone Inzaghi - le parole del fratello di Matrix a Tuttomercatoweb -. Ora manca sempre il quinto, Dybala, che può interpretare diversi ruoli, con Correa a fargli concorrenza. Non mi aspetto la cessione di Dzeko perché ha fatto molto bene e può essere utile alla causa: resterà a Milano.