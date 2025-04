Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, conta sul fattore Champions League per provare a spuntare la vittoria contro il Bayern Monaco nel Klassiker di domani. Parlando in conferenza stampa, il tecnico del BVB sottolinea come il fatto di dover pensare alla rimonta europea da parte del gruppo di Vincent Kompany possa essere un punto a favore dei gialloneri: "Il Bayern Monaco ha sicuramente il difficile compito di ribaltare la situazione a Milano", ha detto Kovac.

Secondo l'ex tecnico proprio del Bayern, "anche loro hanno la testa un po' alla sfida contro l'Inter di Milano, certo. Dobbiamo cercare di sfruttare questa situazione a nostro vantaggio domani".