Perché il Bayern Monaco è devastante in Champions League, dove ha prevalso su club di alto livello come Barcellona e Inter, e in Bundesliga invece fatica? A questa domanda, l'ex difensore di Bayern, Borussia Dortmund e Juvevntus Jürgen Kohler risponde dando la sua visione della stagione dei bavaresi ai microfoni del sito 1&1.de: "Barcellona e Inter non sono più dei top club per me. Insomma, nessuna squadra ha convinto in Champions League. Il Bayern ha sempre prevalso ed è stata la squadra migliore in ambedue i confronti.