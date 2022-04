Jurgen Klopp non si fida del risultato abbastanza rassicurante conquistato dal suo Liverpool in casa del Benfica e manda un messaggio all'ambiente prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League, memore dell'esperienza vissuta contro l'Inter ad Anfield più di un mese fa: "Siamo sul 3-1 all'intervallo, è difficile come un 2-0 - puntualizza il manager tedesco -. E' una buona base, ma se loro segnano un gol, come successo contro l'Inter, la partita cambia. Lo abbiamo già visto quando i portoghesi hanno accorciato le distanze nel match d'andata facendo il 2-1".