"Non sono sorpreso dal percorso che sta facendo l'Argentina in Qatar". Lo ha detto Mario Kempes, capocannoniere nel Mondiale 1978 vinto dall'Albiceleste anche grazie ai suoi 6 gol. "La squadra ha cominciato a trovarsi quando ha cambiato il chip, poi Messi è nella sua miglior condizione psicofisica - ha aggiunto a Cadena 3 l'ex bomber -. La finale? Per me è 50 e 50, bisogna rispettare la squadra francese, che è campione in carica ed è bravissima. Ma se analizziamo la semifinale, il Marocco ha avuto il 70% di possesso palla; se succederà anche domenica, l'Argentina si divertirà. Senza palla non puoi fare danni".