"La Roma sta facendo un buon campionato, è andata avanti in Europa League. Forse, avrebbe potuto anche fare meglio, ha subito alcune sconfitte con squadre più deboli". Così durante la trasmissione 'Bar Forza Lupi' sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5 l'ex portiere giallorosso Julio Sergio, che facendo anche un paragone con l'Inter del Triplete. "Cosa le è mancato? Qualche giocatore in grado di fare la differenza, come Dybala, per essere competitiva su più fronti.