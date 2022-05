"Sappiamo che il Milan ha una grande opportunità, ma sarà dura per entrambe le squadre fino alla fine della stagione. Sanno che non possono perdere punti in questo momento. Io, da tifoso interista, spero che l'Inter possa aggiungere la seconda stella sulla maglia. Sarebbe fantastico per l'Inter". Parole e musica di Julio Cesar, intervistato ai microfoni di Goal.com a pochi giorni dall'ultima giornata di campionato.