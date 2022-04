Il terzino spagnolo del Barcellona Jordi Alba s'è presentato in conferenza stampa insieme a Luis Enrique in vista dell'amichevole contro l'Albania. Il giocatore, interpellato dai colleghi giornalisti, ha parlato anche dell'eliminazione azzurra nella semifinale play-off contro la Macedonia del Nord: “Ieri sera ho ringraziato il cielo per il fatto che la Spagna sia già qualificata al Mondiale - ha detto, come riporta TMW -. Il calcio di oggi, infatti, ti mette di fronte ad avversari di vario genere, ma tutti possono batterti. È un peccato che l’Italia non ci sia al Mondiale, ma chi ci sarà al posto loro meriterà senza dubbi di esserci”.