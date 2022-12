Mariano Izco è protagonista di un'intervista con Tuttomercatoweb in cui racconta, tra le altre cose, di aver avuto anche l'intuizione di Casadei al Chelsea. "Ho iniziato a parlare con Casadei. Poi mi sono affidato a Paolo Busardò, che ha fatto l’operazione - dice Izco -. Mi sono trovato con il ragazzo e l’ho seguito li. Per lui è un sogno. Quando sono andato a visitare le strutture del Chelsea sono rimasto scioccato. Quando avrà spazio? Intanto imparerà la lingua. Non vogliono bruciarlo, si è allenato con la prima squadra. Vogliono farlo crescere. E poi gioca nel Chelsea, è un sogno”.