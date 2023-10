>Lo scorso 8 ottobre, la UEFA ha deciso di rinviare tutte le partite programmate in Israele nelle prossime due settimane, alla luce della drammatica situazione che si sta vivendo in quella parte del mondo. Oggi, Nyon ha annunciato che la gara valida per le qualificazioni europee tra Israele e la Svizzera di Yann Sommer è stata riprogrammata per mercoledì 15 novembre alle 20:45. La sede della partita sarà confermata più avanti, con l'organismo del calcio europeo che "continuerà a monitorare da vicino la situazione e rimarrà in contatto con tutte le squadre coinvolte prima di prendere decisioni su nuove date e su potenziali modifiche ad altre prossime partite che coinvolgono Israele".