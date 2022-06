L'approdo di Mauricio Isla all'Universidad Católica potrebbe aprire la strada a un ritorno in patria di totem della generación dorada che hanno fatto la storia della Roja come Claudio Bravo, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Uno scenario a cui l'ex giocatore dell'Udinese non ha pensato, come confermato in queste ore ai giornalisti locali: "Non ho parlato con nessuno, non ho chiesto loro quando torneranno. Posso solo dire che hanno un curriculum molto importante, quindi è difficile sapere se torneranno o meno".