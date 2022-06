Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella è stato premiato con un riconoscimento denominato ‘Talenti d’Italia’ per la Serie A, nel contesto della cerimonia del Meeting d’Estate di Ischia. La quarantunesima edizione dell’evento organizzato dal Comitato italiano Fairplay ha ospitato il centrocampista azzurro, costantemente protagonista con la maglia nerazzurra. Oltre l’ex Cagliari, premi anche per altri volti rilevanti nel mondo del calcio: da Fabio Pecchia a Gianfranco Zola, passando inevitabilmente per Franco Causio e Alberto Zaccheroni. Riconoscimento anche per Alessia Capelletti per la A femminile e Alessandro Vogliacco, del Benevento, per la serie B.