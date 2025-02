Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi analizza così il ko subito in casa della Fiorentina: “Abbiamo sbagliato completamente la gara, la Fiorentina ha vinto meritatamente, ha messo in campo grinta e determinazione cosa che noi non abbiamo fatto. Bisogna essere lucidi e analizzare questa gara nel migliore dei modi. Sapevamo che la Fiorentina avrebbe fatto questo tipo di partita, nel primo tempo non abbiamo fatto del nostro meglio e c’era stata qualche avvisaglia, nel secondo tempo abbiamo fatto ancora peggio”.

Cosa ha avuto in più stasera la Fiorentina?

“Abbiamo sbagliato la partita contare una squadra che ha messo in campo qualcosa in più rispetto a noi, questo deve servirci da lezioni, ma in questo momento cercare colpevoli e fare tabelle non è il modo migliore per affrontare questa sconfitta”.

Vi aiuta affrontare di nuovo la Fiorentina?

“Quello senz’altro, la prepareremo al meglio nelle gare che mancano consapevoli che sarà un’altra gara difficile".