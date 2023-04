Con l'andata dei quarti di finale di Champions League messa in archivio, Simone Inzaghi si presenta come di consueto davanti alle telecamere di Inter TV per analizzare a caldo la vittoria dell'Inter nella tana del Benfica: "La chiave è stata l'unione, abbiamo fatto una grande gara. Ci godiamo la serata, ma è il primo round: loro sono una grande squadra, tra 8 giorni sarà molto dura a San Siro", dice il tecnico nerazzurro.

Avete sempre accompagnato bene l'azione, ma è solo la prima parte.

"Hai detto bene. Abbiamo fatto una gara molto di cuore e testa, che era quello che avevo chiesto. Abbiamo un buon vantaggio, ma il ritorno sarà difficile".

Questa è una vittoria che esalta il concetto di gruppo.

"Assolutamente. Il Benfica in Champions non aveva mai perso, ma i ragazzi hanno fatto una grande gara. Per andare in semifinale ci vorranno altri 95' di questa intensità".

