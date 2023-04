Pari tra veleni e polemiche all' Allianz Stadium , con l'Inter che riprende la Juventus in pieno recupero nell'andata della semifinale di Coppa Italia. A Inter TV è il tecnico Simone Inzaghi a commentare così a caldo l'1-1 finale: "Diciamo che la squadra ha fatto un'ottima gara, abbiamo avuto il predominio nella partita. C'è stata un po' di imprecisione nostra, è stato bravo il loro portiere, ma il mio giudizio sulla partita non sarebbe cambiato. L'avversario è in un ottimo momento, quindi prendo tante cose buone da questa partita".

L'Inter rende meglio nelle grandi sfide.

"Certe sfide vengono interpretate nel modo giusto, volevo e volevamo una prestazione importante contro un avversario forte e in un ottimo momento. Abbiamo fatto un'ottima fase di possesso e non possesso, potevamo essere più attenti sul gol ma abbiamo concesso poco a un avversario forte".

Adesso si gioca in uno stadio complicato come quello di Salerno.

"È una squadra che in casa fa ottime partite, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi sapendo che sarà insidiosa come tutte le sfide in Serie A".