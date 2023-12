Un'Inter travolgente non lascia scampo all'Udinese e la rispedisce in Friuli con un netto 4-0 sul groppone. Ai lettori di FcInterNews il compito di eleggere il migliore in campo nel match contro i friulani, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

