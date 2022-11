Ieri pomeriggio, all'Inter Store San Siro, cento tifosi nerazzurri, che nei giorni scorsi avevano acquistato una maglia ufficiale 2022/23 e ricevuto un pass esclusivo, hanno partecipato a un evento in cui hanno potuto incontrare Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan per la consueta sessione di foto e autografi. All'appuntamento speciale hanno partecipato anche i ragazzi dell'Inter Academy Georgia.