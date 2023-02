Come previsto, nell'andata degli ottavi di Champions League tra Inter e Porto si è registrato il tutto esaurito, come una partita di cartello merita. Nello specifico, le presenze nell'impianto sono 75.374. Un colpo d'occhio degno dell'evento, che ha portato nelle casse nerazzurre 6.758.321 euro: secondo miglior risultato di sempre per il club.