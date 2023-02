Questa sera alle 21 l'Inter tornerà in campo in Europa per gli ottavi di finale di Champions League. Avversario sarà il Porto e San Siro si presenta tutto esaurito: oltre 75mila spettatori e cancelli aperti dalle 19. Per chi non potrà essere allo stadio, come potrà vedere la partita? I diritti della Champions sono suddivisi tra Sky, che ha la quali totalità delle gare, e Amazon Prime, che ha facoltà di scegliere la migliore partita del mercoledì. E sarà proprio Prime Video a trasmettere in esclusiva l'incontro di questa sera: per poterla vedere è necessario avere un abbonamento ad Amazon Prime.