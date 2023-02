I cancelli di San Siro stasera apriranno alle 19, due ore prima del fischio d'inizio della gara di Champions League Inter-Porto, per agevolare le operazioni di afflusso degli oltre 75mila spettatori che riempiranno San Siro. "In virtù della massiccia affluenza di pubblico l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 19:00: il consiglio è di arrivare al Meazza già per questo orario", la raccomandazione che si legge sul sito del club nerazzurro.

I PRESENTI SONO TENUTI A RISPETTARE IL REGOLAMENTO D'USO E IL CODICE DI CONDOTTA, CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: REGOLAMENTO

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. L'utilizzo delle mascherine FFP2 è raccomandato, come è consigliato evitare assembramenti e igienizzarsi spesso le mani. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto.