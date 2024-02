La data e l'ora sono ancora da confermare (si giocherà nel weekend del 16-17 marzo) ma, in attesa di comunicazioni ufficiali, prende il via giovedì 15 febbraio la vendita dei biglietti per la partita di San Siro tra Inter e Napoli. La prima fase riservata agli abbonati Serie A 23-24, che potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici; la seconda fase prenderà il via alle ore 10.30 di lunedì 19 febbraio e si concluderà alla mezzanotte giovedì 22. Sarà dedicata ai soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti siano soci attivi alla stagione 2023-24. Dalle ore 10.30 di venerdì 23 febbraio potranno acquistare tutti i titolari di una tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro domenica 11 febbraio, fase che si concluderà alla mezzanotte di domenica 25.

Sarà poi la volta della prevendita dedicata ai titolari di carte BPER Mastercard, che dalle 10:30 e fino alla mezzanotte di lunedì 26 febbraio potranno acquistare fino a 2 biglietti in anteprima rispetto alla eventuale vendita libera. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10:30 di martedì 27 febbraio, solo online su inter.it/tickets, mentre i punti vendita Inter (Stadio San Siro, San Babila, Castello) saranno attivi da giovedì 29 febbraio.