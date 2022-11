Gli abbonati interisti al secondo anello blu da domani avranno l'occasione di scegliersi un posto in un altro settore di San Siro per il derby di Milano del prossimo 5 febbraio. Il club nerazzurro, tramite una nota apparsa sul sito ufficiale, ha infatti reso note le modalità di vendita dei biglietti per i tifosi che dovranno lasciar posto ai cugini nell'attesissima partita contro il Milan: dalle 10:30 di venerdì 18/11 alla mezzanotte di martedì 22/11 sarà possibile acquistare qualsiasi posto disponibile, con uno sconto rispetto ai prezzi applicati al pubblico.