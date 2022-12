La vendita dei biglietti per assistere dal vivo a San Siro a Inter-Juventus, big match della 27esima giornata di Serie A, in programma domenica 19 marzo alle 20:45, avverrà come di consueto per fasi, che coinvolgeranno inizialmente gli abbonati, poi i soci Inter Club e infine i titolari SiamoNoi. Il tutto, inizialmente, solo online su inter.it/tickets. Tutti i dettagli:

FASE 1 – ABBONATI - Dalle ore 10.30 di mercoledì 14 dicembre, tutti gli abbonati potranno usare la tessera SiamoNoi per accedere alla vendita anticipata. Si potranno acquistare fino a 4 biglietti per amici interisti.

FASE 2 – SOCI INTER CLUB - Dalle ore 10.30 di venerdì 16 dicembre scatterà la seconda fase di vendita, in cui potranno acquistare fino a 4 biglietti anche i Soci Inter Club attivi per la stagione 22-23.