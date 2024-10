Torna il derby d’Italia, tra Inter e Juventus, le due formazioni più scudettate della Serie A. Un match importante in chiave campionato, con le due squadre impegnate all’inseguimento del Napoli capolista. Un’occasione da non perdere, con i bookmaker che vedono nettamente avanti l’Inter, vincente nelle ultime due a San Siro tra campionato e coppa: come riporta Agipronews, su Snai e Planetwin365 si gioca a 1,75 il segno «1» contro il 5 del colpo esterno bianconero. Nel mezzo, a 3,75, il pareggio, assente a Milano da tre anni. Le ultime sei partite hanno regalato poche emozioni e tutti Under: un nuovo match con meno di tre gol è in pole a 1,66 su William Hill, contro il 2,20 dell’Over. Gli ultimi due match vinti dagli uomini di Inzaghi tra le mura amiche sono terminati 1-0, opzione in pole anche domenica pomeriggio a 5,80, mentre lo stesso risultato a favore di Cambiaso e compagni, come nell’ultima vittoria esterna del marzo 2023, paga 11 volte la posta.

MARCATORI – Tanti i grandi bomber vogliosi di decidere il match: in lavagna marcatori bet365 comanda Lautaro Martinez, a segno nel match di andata dello scorso anno, proposto a 2,62, seguito tra i bianconeri da capocannoniere stagionale, Dusan Vlahovic, offerto a 3,50, e anche lui a segno in quel match. Tanta attesa anche per la prima sfida tra i fratelli Thuram: nettamente avanti il timbro di Marcus, a 2,87, sul primo gol in bianconero di Khepren, dato a 10.