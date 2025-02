Nonostante un freddo lunedì, giorno sicuramente atipico per una partita di calcio, i tifosi interisti non hanno fatto mancare il loro supporto alla squadra nerazzurra, presentandosi in gran numero al Meazza per la partita contro la Fiorentina, dopo il pesante 3-0 del Franchi di quattro giorni fa.

Nello specifico, come comunicato dal club nerazzurro, gli spettatori presenti sono 67.484.