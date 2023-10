Torna d'attualità l'ultimo trofeo conquistato dall'Inter, ovvero la Coppa Italia. A far balzare alle cronache la finale vinta dalla squadra di Inzaghi contro la Fiorentina è il mondo dei fan token nerazzurri: "Così come a settembre si era raccontato della possibilità di "appropriarsi" (legalmente, si dà per scontato) del trofeo del migliore in campo del match contro la Fiorentina all'Olimpico, questa volta c'è un pallone a tenere banco nella community dei gettoni digitali - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Il protagonista, ancora una volta, è Lautaro Martinez, autore della doppietta decisiva a Roma e vincitore del riconoscimento appena citato".

Nei giorni scorsi gli organizzatori dell'iniziativa hanno reso ufficiale il nuovo contest rendendo altresì note anche le indicazioni per poterne fare parte: "Va compilato un modulo online per candidarsi e poi, alla fine della finestra di tempo disponibile, un'estrazione assegnerà il cimelio in modo casuale. C'è però uno sbarramento a monte per gli appassionati che sono interessati al premio. Per provare a vincere il pallone del gol di Lautaro sarà infatti necessario possedere almeno 25 gettoni digitali dell'Inter e a quel punto il procedimento illustrato sarà concretamente disponibile. Il modulo è disponibile dal mezzogiorno di lunedì 9 ottobre".