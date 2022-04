L'Inter ha intascato poco meno di 3 milioni di euro dopo aver battuto il Milan in semifinale e aver raggiunto la finale di Coppa Italia. In caso di successo finale, la squadra nerazzurra porterà a casa oltre 7 milioni di euro, secondo quanto riportato da Calcio&Finanza: sono infatti 4,5 i milioni di euro che spettano alla vincitrice. In caso di sconfitta in finale i nerazzurri incasserebbero circa 2 milioni di euro, per un totale di 5 milioni considerando il percorso completo.