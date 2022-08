A tredici giorni dalla chiusura, il mercato del Chelsea deve ancora dire molto. Thomas Tuchel, manager dei Blues, si aspetta almeno altri due acquisti top ma resta sensibile anche al tema delle uscite, nei giorni in cui gli infortuni di alcuni giocatori chiave hanno ridotto all'osso la rosa: "So che ci sono molti colloqui, ma non farò alcun commento in proposito - le parole del tedesco -. Non incoraggeremo i nostri a lasciare il club in questo momento, questa settimana ho diretto sessioni di allenamento con 18 giocatori; in questo momento, visto che si gioca una volta alla settimana, non è un problema. Ma se guardo più in là, quando comincierà la Champions, avremo bisogno di molti giocatori e di qualità per essere competitivi. Al momento, come dicevo, abbiamo quello che abbiamo, sappiamo cosa stiamo cercando. Da lì si parte e solo da lì si può pensare di lasciar andare i giocatori".