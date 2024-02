Come ampiamente previsto, il Meazza registra il tutto esaurito per l'ottavo di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. Nello specifico, come da dati comunicati dal club nerazzurro, gli spettatori sono 73.709 per un Incasso complessivo lordo di 9.218.859 euro.

Si tratta del secondo incasso più alto per l'Inter, dopo l'EuroDerby della scorsa stagione.