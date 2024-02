il match di Champions League che ha contrapposto l’Inter all’Atletico Madrid, trasmesso su Canale 5 oltre che su Sky, fa il pieno anche in materia di ascolti televisivi: l'incontro è stato seguito in totale da 6,1 milioni di spettatori, per uno share cumulato (free + pay) di poco superiore al 28%. Nel dettaglio, per Canale 5 poco più di 5,4 milioni di spettatori, (24.83%); su Sky 731 mila spettatori (3,4%).