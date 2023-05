L’Inter, messo da parte il secondo titolo stagionale, cerca contro l'Atalanta il punto che significa qualificazione in Champions League per il quarto anno consecutivo. Missione alla portata di Lautaro e compagni, favoriti su William Hill a 1,83 contro il 4,20 della vittoria bergamasca, assente a San Siro dal 2014. Nel mezzo, a 3,75 il pari, come l’ultimo precedente milanese. Romelu Lukaku, a segno nelle ultime tre di Serie A, cerca il poker dato a 2,75 mentre la rete di Luis Muriel, già a segno cinque volte in carriera contro l’Inter, sale a quota 4.