Lotta scudetto appena cominciata ma che stuzzica già dalle prime battute la fantasia dei più. A parlare della stagione in avvio è l'ex calciatore Beppe Incocciati che a TMW Radio risponde anche a proposito dell'insidiosa gara di domani tra Lazio e Inter: "Vedo un problema sulla corsia di sinistra con l'assenza di Perisic per Inzaghi. Dall'altra parte mi sembra di intuire una Lazio poco serena, anche sotto l'aspetto tattico, mi sembra sempre una squadra inquieta. Sarà l'aspetto autocratico di Sarri, non sono molto convinto di questa Lazio, avverto delle turbolenze intorno a questo club. Guardando il campo l'Inter ha qualcosa in più, ma la gara si preannuncia importante sotto l'aspetto psicologico. Se l'Inter gioca come deve può fare male a una Lazio che è in un momento di ritrovo".