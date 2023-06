Edin Dzeko è sempre più vicino al Fenerbahçe. Stando al media turco TRT Spor, i Canarini Giall in queste ore avrebbero strappato un accordo di massima per assicurarsi il centravanti bosniaco, free agent dopo la decisione di non rinnovare il suo contratto in scadenza con l'Inter. L'ex Roma dovrebbe raggiungere Istanbul già un questa settimana, ovviamente una volta terminati gli impegni con la sua nazionale, domani in campo contro il Lussemburgo.