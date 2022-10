(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Gli incredibili alti e bassi vissuti nella sua carriera da Ronaldo sono al centro del film-documentario che sarà presentato in anteprima a Madrid il 14 ottobre, un produzione Zoom Sports e DAZN Studios in collaborazione con Beyond Films. La storia esclusiva del 'Fenomeno', leggendario attaccante brasiliano, attraverso interviste inedite a Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Diego Simeone, Paolo Maldini, Christian Vieri e Romario. Il film ripercorre la sua rapida ascesa, la drammatica caduta e la rinascita, culminata con la vittoria del Brasile nella Coppa del Mondo nel 2002. Dopo l'evento, il contenuto sarà disponibile in app a livello globale. In Italia, disponibile in app dal 2 novembre. "Realizzare questo documentario è stata un'esperienza emotiva e catartica: è un ritratto vero e proprio della mia vita - ha dichiarato a proposito del film, Ronaldo - Viene dal cuore, tutto è sul tavolo senza nascondere nulla. Ripercorrere la mia carriera, compresi i momenti migliori e i periodi più difficili, è stato incredibile. Spero che i fan apprezzino questo film tanto quanto io ho amato realizzarlo". (ANSA).