Il World Leagues Forum, l'associazione delle leghe calcistiche mondiali, si è espresso tramite una nota ufficiale in maniera critica nei confronti del progetto del nuovo Mondiale per Club lanciato dal presidente della FIFA Gianni Infantino e che dovrebbe scattare nel 2025: "Il WLF è stato informato che il Consiglio della FIFA ha preso oggi importanti decisioni sul calendario delle partite internazionali che potrebbero avere conseguenze dannose per l'economia calcistica e per i giocatori benessere. Queste decisioni sono state prese unilateralmente senza consultare, e tanto meno concordare, con coloro che ne sono direttamente interessati: le leghe, i loro club membri, i giocatori e i tifosi. La FIFA ha annunciato una Coppa del mondo per club a 32 squadre nel 2025 e ha deciso i principi chiave per il nuovo calendario delle partite internazionali post-2024. La FIFA ha anche annunciato la sua intenzione di rivedere il formato della Coppa del Mondo maschile nel 2026 per includere potenzialmente un numero significativamente maggiore di partite con gruppi di 4 squadre invece di 3 come inizialmente concordato".