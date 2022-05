Più volte, il ct Roberto Mancini ha espresso la sua volontà di aprire le porte della Nazionale ai giovani, come testimonia anche l'apertura dell'Accademia azzurra. In questo senso, da Volendam arriva una sorta di messaggio promozionale in favore di uno dei protagonisti del ritorno nella Eredivisie olandese della formazione arancionera. Sul proprio profilo Twitter, Het Andere Oranje pubblicano un gol in rovesciata firmato da Gaetano Oristanio con un messaggio rivolto proprio all'ex tecnico nerazzurro: "Mancini, stai guardando?".