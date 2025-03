Il mese di giugno vedrà l'Inter protagonista al Mondiale per Club, un'esperienza nuova e da vivere tutta d'un fiato. L'account ufficiale della competizione ha dedicato un post-social alla formazione di Simone Inzaghi: "Rappresentando Milano, ci vediamo al Mondiale per Club, Inter!". All'interno della clip-video le voci di Thuram, Calhanoglu, Inzaghi e Dumfries, che affermano in coro: "Siamo pronti, ci vediamo negli USA".