Il Milan vince di misura sull'Hellas Verona: decide la rete di Leao dopo un bell'assist di Giroud. I rossoneri giocano una gara sporca, soffrendo in alcune contingenze il pressing asfissiante degli scaligeri, che hanno impegnato in due occasioni i riflessi di Sportiello. Dopo la roboante sconfitta nel derby e il pari amaro contro il Newcastle, ecco il ritorno al successo per la truppa di Pioli.