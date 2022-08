Il Fantacalcio è un gioco amatissimo e decisamente conosciuto, specie in Italia, tra appassionati di pallone, ma non solo. Non tutti lo sanno ma il fantacalcio nasce proprio nel nostro paese ed è relativamente recente, fece infatti la sua comparsa nel 1988, alla vigilia degli Europei di calcio di quell’anno, quando un giornalista italiano ebbe la fortunata intuizione che portò allo sviluppo di questo gioco di fantasy sport, destinato a conoscere una rapida diffusione, un grande successo e anche a rivelarsi poi molto longevo.

Viviamo in un momento molto interessante per chi segue la tecnologia e le novità che stanno portando ad una nuova e rapida evoluzione della rete. Internet ha cambiato il mondo, le reti social hanno rappresentato con il web 2.0 una straordinaria e dirompente novità che ha impattato come poco altro sulle nostre vite, ora stiamo assistendo ad una nuova rivoluzione, quella del web 3.0 che sta prendendo forma davanti a noi grazie alle reti con architettura blockchain, un modo nuovo di condividere informazioni, effettuare transazioni e molto altro, compreso giocare e divertirsi, in maniera sempre più smart.

Sorare il nuovo fantacalcio sul web

Il fantacalcio è un gioco piuttosto semplice e in questo risiede buona parte del suo successo. Non servono strumenti complessi, bastano carta e penna per scrivere i nomi dei campioni che vanno a formare la propria squadra di fantasia.