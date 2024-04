Il Bologna sbatte su Di Gregorio e non va oltre lo 0-0 contro il Monza, non sfruttando la possibilità di avvicinarsi al terzo posto in classifica dopo lo 0-0 della Juventus contro il Torino. La squadra rossoblu sale a quota 59 punti in classifica, quella di Palladino a 43. Si tratta del secondo 0-0 consecutivo dopo quello contro il Frosinone.