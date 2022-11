Dopo una prima parte di stagione decisamente da dimenticare, il Bayer Leverkusen vuole riorganizzarsi a gennaio in vista del giro di boa post-Mondiale. Secondo Sport Bild e Sky Sports Deutschland, i dirigenti delle Aspirine hanno identificato due aree problematiche su cui vogliono migliorare in inverno: in primo luogo, la fascia sinistra, dove né Daley Sinkgraven né Mitchell Bakker hanno sin qui convinto pienamente. E allora, ecco che potrebbe arrivare un nuovo assalto per Robin Gosens, ritenuto il candidato ideale per questa posizione in quanto perfettamente adattabile al sistema 3-4-3 preferito da Xabi Alonso.