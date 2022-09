La corsa scudetto è più che mai incerta in questa stagione anomala che, dopo cinque giornate di campionato, ha già riservato non poche sorprese sorprese. Diventa difficile, quindi, indicare una favorita assoluta rispetto alle altre, anche per Danilo Iervolino, presidente della Salernitana: "Devo dire che le milanesi hanno impressionato ma pure il Napoli dopo la vittoria col Liverpool ha il suo perché - le sue parole a Tuttosport -. Ma la Juventus ci ha abituato a rimonte tali che a prescindere, anche se fosse ultima, io la metterei tra le favorite, ha una forza mentale pazzesca. Occhio però anche alla Roma e chissà cosa farà l’Atalanta".