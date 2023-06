“Il primo applauso va a tutte le persone di Inter che hanno reso possibile questo evento in una location straordinaria". Comincia così il discorso di Luca Danovaro, Chief Revenue Officer, alla cena di gala con i partner andata in scena ieri sera al 'Mandarin Oriental Istanbul', alla vigilia della finale di Champions League.

"La famiglia nerazzurra si allarga sempre di più, i nostri Partner ci hanno seguito tappa dopo tappa in questa annata fantastica che ci ha regalato una grande cavalcata europea - ha aggiunto -. Vogliamo sempre riservare esperienze uniche ai nostri Partner e questa avventura resterà indelebile nel cuore di chi è con noi. La Fan Zone si popolerà con circa ventimila interisti per colorare Istanbul di nerazzurro e i tifosi turchi saranno tutti dalla nostra parte. Il clima è speciale e si respira già la passione di tutti in vista della sfida contro il Manchester City. Siamo in finale di Champions League, godiamoci questo momento, pronti per sostenere i nostri ragazzi".