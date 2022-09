Altro giro di giostra nell’ Europe-park del football. Ancora una sconfitta europea per la Juventus che va ko anche con il Benfica nonostante il vantaggio iniziale siglato da Milik ad avvio match. Al polacco risponde l’ex Inter, Joao Mario su rigore al 43esimo, gol al quale replica Neres al 55esimo. Non si va oltre allo Stadium: finisce 2-1 per gli spagnoli, secondi con 6 punti dopo il PSG. Parigini che anche questa sera conquistano i tre punti imponendosi per 3-1 in casa del M. Haifa, tre punti fondamentali per blindare il primo posto, a pari punti con il Benfica che rispetto ai parigini pecca per differenza reti.

Vittoria, a differenza dei bianconeri, per il Napoli che sbaraglia i Rangers con un risultato di 3-0 a Glasgow: in gol per gli uomini di Spalletti ancora un ex Inter, ovvero Matteo Politano, Raspadori e Ndombele. Vincono anche i blancos di Carlo Ancelotti che si impongono per 2-0 contro il Lipsia. A firmare il 2-0 del Real Madrid sono Valverde e Asensio, in rete entrambi sul finale, il primo all’80esimo, il secondo al 91esimo.

Solo un pari tra Chelsea e Salisburgo, match finito per 1-1 che relega i Blues clamorosamente all’ultimo posto in classifica del girone E con un solo punto alle spalle di Salisburgo (con 2 punti), Dinamo Zagabria, secondo con tre punti e Milan, primo con 4. Stesso risultato di equilibrio per il Copenaghen e il Siviglia che concludono il match a reti bianche. Vince in rimonta il Manchester City che ribalta il Borussia Dortmund imponendosi col punteggio di 2-1 2-1. Decisivo un gol con una meravigliosa spaccata del solito Erling Haaland.